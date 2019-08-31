Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor, Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesindeki ilk gol 16. dakikada Serdar Özkan'dan geldi. Tecrübeli futbolcu, penaltıdan attığı golle Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Konyaspor aradığı golü 60. dakikada buldu. Daci'nin asistini gole çeviren Bajic, skoru eşitledi.

Atiker Konyaspor, 75. dakikada 2-1 öne geçti. Farouk Miya, takımının 2. golünü kaydetti.

Mücadelede son anlara girilirken Antaylaspor, 84. dakikada Paul Omo Mukairu ile skoru eşitledi.

Maçta başka gol olmadı ve iki takım da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Antalyaspor bu beraberlikle puanını 4'e yükseltirken Konyaspor, üçüncü haftada da galibiyetle tanışamadı. Öte yandan yeşil-beyazlıların iç sahadaki galibiyet hasreti de 10 maça çıktı.