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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Konyaspor: 9 - Kepezspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Konyaspor: 9 - Kepezspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Konyaspor, evinde Kepezspor'u 9-0 mağlup etti. Kramer (2) , Melih Bostan (4), Prip, Tunahan Taşçı ve Melih İbrahimoğlu'nun golleriyle farklı kazanan Konyaspor, adını bir üst tura yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 20:01 Güncelleme: 04.12.2024 - 20:01
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        Konyaspor kupada gol oldu yağdı!
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        Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Konyaspor ile Kepezspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 9-0'lık skorla Konyaspor oldu.

        Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 45+1. dakikalarda Kramer, 11, 69 ve 85. dakikalarda Melih Bostan, 35. dakikada Prip, 42. dakikada Tunahan Taşçı, 77. dakikada Melih Bostan ve 89. dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.

        Bu karşılaşma, Beşiktaş'ın 10-0'lık galibiyetinin ardından turnuvadaki en gollü ikinci maç oldu.

        Konyaspor, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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