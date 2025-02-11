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        Haberler Spor Transfer Konyaspor'a Norveçli orta saha! - Futbol Haberleri

        Konyaspor'a Norveçli orta saha!

        Konyaspor'un orta saha oyuncusu Morten Bjorlo ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 18:34 Güncelleme: 11.02.2025 - 18:34
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        Konyaspor'a Norveçli orta saha!
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        Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yeşil-beyazlılar, 29 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Morten Bjorlo ile anlaşma sağladı.

        Sözleşme imzalamak için Konya'ya gelen Morten Bjorlo, sağlık kontrolünün ardından 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bjorlo, yeşil-beyazlı kulüpte 42 numaralı formayı giyecek. Kulüpten yapılan açıklama, "Bjorlo'ya hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

        "KENDİMİ KULÜBE VE TARAFTARIMIZA SEVDİRECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

        İmza töreni sonrası konuşan Morten Bjorlo, şunları söyledi: "Umarım kalan maçlarımızda iyi sonuçlar alarak Konyaspor taraftarını mutlu etmek istiyoruz. Ben de elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. 42 numarayı giyeceğim. Konya şehri için 42 numaranın önemini öğrendiğimde forma numaram olsun istedim. Konyaspor'un coşkulu bir taraftarı olduğunu biliyorum. Kendimi kulübe ve taraftarımıza sevdireceğimi düşünüyorum. Hepimiz için güzel bir sezon olsun."

        Norveç Ligi ekiplerinden Staal takımında yetişen orta saha oyuncusu; Jorpeland, Sola FK, Egersund, Nest-Sotra FK, Egersund, Strommen, HamKam, Rosenborg, HamKam takımlarının formasını terletti. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi’nde yapılan imza töreninde Asbaşkan Osman Baharoğlu hazır bulundu.

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