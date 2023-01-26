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Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic'in bonservis bedeli belli oldu

Süper Lig'de transferin gözdesi haline gelen Konyaspor'un yıldızı Amir Hadizahmetovic için istenen rakam belli oldu.

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  • Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic'in bonservis bedeli belli oldu

    Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic'in geleceği ara transfer gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

     
  • Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic'in bonservis bedeli belli oldu

    Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray'ın yanı sıra Championship'ten Burnley'nin peşinde olduğu Boşnak futbolcu için temaslar devam ederken Konyaspor'un kararı belli oldu.
  • Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic'in bonservis bedeli belli oldu

    Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre; Konyaspor, 25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini 6 milyon Euro olarak belirledi.
  • Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic'in bonservis bedeli belli oldu

    Yeşil-beyazlılar, şu ana kadar gelen teklifleri geri çevirirken bu rakamın altına inilmeyeceği vurgulandı.
  • Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic'in bonservis bedeli belli oldu

    Konyaspor şu ana kadar gelen en yüksek teklifin ise bonuslarla 4.2 milyon Euro olduğu öğrenildi.
  • Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic'in bonservis bedeli belli oldu

    Transferin gözdesi olan Hadziahmetovic, Süper Lig'de 18 maçta 3 gol. 2 asistlik katkı verdi.
  • Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic'in bonservis bedeli belli oldu

    Hadziahmetovic, 2015'te Bosna-Hersek ekibi Zeljeznicar'dan 500 bin Euro'ya transfer edilmişti.

     
  • Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic'in bonservis bedeli belli oldu

    Amir, Bosna Milli Takımı'nın formasını 21 kez terletti.
  • Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic'in bonservis bedeli belli oldu

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