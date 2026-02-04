Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 20:00 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig temsilcisi Tümosan Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan'la yollarını ayırma kararı aldıklarını duyurdu.

        Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Tümosan Konyaspor’a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan’a teşekkür ederiz." denildi.

        45 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'de 11 maçta 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 0.64 puan ortalaması tutturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yıldır iş yerinin çatısında duran otomobili, akan çatıyı tamir etmek isteyince gördü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 20 yıl önce tamir için kaportacıya getirilen otomobil, araç sahibi ile kaporta ustası arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle teslim alınmadı. Konu yargıya taşınırken, kaporta ustasının çekiciyle iş yerinin çatısına çıkardığı otomobil, yeni kiracı tarafından çatı akınca bul...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı