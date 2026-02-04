Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Tümosan Konyaspor’a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan’a teşekkür ederiz." denildi.
45 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'de 11 maçta 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 0.64 puan ortalaması tutturdu.