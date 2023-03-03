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Konyaspor'da Sergen Yalçın sesleri!

İlhan Palut'un takımdan ayrılmasından sonra Aleksandar Stanojevic'i göreve getiren Konyaspor, Sırp çalıştırıcıdan istediği verimi alamayınca Sergen Yalçın'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

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  • Konyaspor'da Sergen Yalçın sesleri!

    Teknik direktör İlhan Palut ile yolların ayrılmasından sonra göreve Sırp çalıştırıcı Aleksandar Stanojevic'i getiren Konyaspor, Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı. 
  • Konyaspor'da Sergen Yalçın sesleri!

    Son olarak Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-0 mağlup olan Konyaspor'da kötü gidişat devam etti.  Aleksandar Stanojevic yönetiminde beş maçtan da sahadan puansız olarak ayrılan Konyaspor'da yeni teknik direktör arayışı başladı.
  • Konyaspor'da Sergen Yalçın sesleri!

    Yeşil beyazlılar 2017-2018 sezonunda da takımda görev alan Sergen Yalçın ile ilk temasını kurdu.
  • Konyaspor'da Sergen Yalçın sesleri!

    Son olarak Beşiktaş'ı yöneten ve Aralık 2021 yılından bu yana dinlenme kararı alan Sergen Yalçın, Konyaspor'u yönettiği 2017-2018 döneminde 10 maça çıkarken 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
  • Konyaspor'da Sergen Yalçın sesleri!

     "AYRILDIKTAN SONRA TEKLİFLER ALDIM"

     

    Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programına konuk olan Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra aldığı teklifleri şöyle açıklamıştı: "Ayrıldıktan sonra 4-5 tane teklif geldi bana. La Liga'dan falan değil, Katar falan oradan 1-2 teklif geldi. Türkiye'den de 1-2 teklif geldi. 3 büyük takımdan teklif gelmedi. Ayrıldıktan sonra 7-8 ay anca kendimi toparladım."

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