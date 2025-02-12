Konyaspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret!

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Korkmaz'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti. Korkmaz da Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu bir Konyaspor forması hediye etti.