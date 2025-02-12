Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret!

        Konyaspor Kulübü Başkanı Korkmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:36 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret!
        ABONE OL

        Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Federasyondan yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

        Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Korkmaz'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti. Korkmaz da Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu bir Konyaspor forması hediye etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! Duruşma: 11 Nisan
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! Duruşma: 11 Nisan
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"