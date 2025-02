Konyaspor'dan VAR kararlarına tepki!

Konyaspor yönetiminin Kayacık Tesisleri'nde, teknik heyet, futbolcular ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Kayserispor maçında yaşananlar, sonrasındaki gelişmeler ve atılacak adımlar değerlendirildi.

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün hakkını her platformda canla başla savunacaklarını söyledi.

Kayserispor maçında yaşananların ardından tüm kentin kenetlendiğini vurgulayan Korkmaz, "Psikolojik olarak etkilendiğimiz dönemlerden geçiyoruz. Oyuncu grubumuz, teknik heyetimiz, dönem dönem bizler, sahada değil, masada kaybettiğimiz düşüncesiyle, moral motivasyon bozukluğuna giriyoruz. Bugün şehrimizin büyükleri, sağ olsunlar burada şehrimizin, kulübümüzün ne kadar büyük bir aile olduğunu, ne kadar güçlü olduğumuzu bize hissettirdiler." diye konuştu.

"Oyuncularımızın mücadelesini, alın terini sonuna kadar koruyacağız"

Ömer Korkmaz, son zamanlarda Konyaspor aleyhine hakem hatalarının artarak devam ettiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Kayserispor maçıyla artık bu kötü film, senaryo, gözler önüne serildi. Buna her mecrada gerekli tepkiyi verdik. Türkiye Futbol Federasyonuyla bu süreçte hep iletişimde kaldık. Bu konuda kimler hatalıysa gerekli cezaların verileceğini, hatta bu cezaları birlikte organize edebileceğimizi konuştuk. Bu noktada anlaştık. Çarşamba günü TFF başkanımızla Riva'da bu konuyla alakalı bir toplan gerçekleştireceğiz. Orada ne olduysa, her an, her saniye, ne konuşulmuşsa öğrenip oyuncularımızın mücadelesini, alın terini sonuna kadar koruyacağız."

Sahada kazandıklarını, masada kaybetmemek için mücadele ettiklerini anlatan Korkmaz, "Teknik heyetimizin, oyuncularımızın bir hafta boyunca hazırlandıkları maçın, masada kaybedilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Burada, Konyaspor'umuzun, sahadaki mücadelesinin haricinde, saha dışında haksızlığa uğramasını asla kabul etmeyen bir topluluk var. Oyuncularımıza da açık bir mesaj vermek istiyorum. Dönem dönem sahada kazandıkları maçları, saha dışında kaybettikleri algısı onlarda da oluşabiliyor. Onlar daha da büyük mücadele göstersinler. Böyle bir şeyle asla karşılaşmayacaklarını, herkesin huzurunda söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.