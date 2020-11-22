Süper Lig'deki son 5 maçında yenilmeyen Kasımpaşa, Süper Lig'deki 9. hafta mücadelesinde Konyaspor'a konuk oluyor.
KONYASPOR - KASIMPAŞA
SAAT: 16.00
HAKEM: Yasin Kol
YAYIN: beIN SPORTS 1
STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
KONYASPOR: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ, Cikalleshi, Milosevic, Miya, Kravets
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
KASIMPAŞA: Ramazan, Ahmet Oğuz, Brecka, Sadiku, Hadadi, Hadergjonaj, Mickael Tirpan, Aytaç, Anıl Koç, Alan, Varga
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz
Son haftaların formda takımı Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor deplasmanından da iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyor. Ligde yaptığı müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 12 puanla 6. sırada girdi.
Ligde geride kalan süreçte ilk haftayı bay geçen Konyaspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, 9 puanla 12. basamakta yer alıyor.
7 FUTBOLCU KOVİD-19'A YAKALANDI
Kasımpaşa'da Konyaspor maçı öncesi 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
İstanbul ekibinde Kovid-19'a yakalanan oyuncuların ismi paylaşılmadı.
İRFAN BUZ İLK MAÇINDA
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz, yeni takımıyla ilk maçına İttifak Holding Konyaspor karşısında çıkıyor.
Lacivert-beyazlılarda sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Altıparmak ile 7. haftanın ardından yollar ayrılmıştı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın başına İrfan Buz getirilmişti.
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