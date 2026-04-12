        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Önemli bir üç puandı - Tümosan Konyaspor Haberleri

        İlhan Palut: Önemli bir üç puandı

        Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fatih Karagümrük karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 17:58 Güncelleme:
        "Önemli bir üç puandı"

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, çok önemli bir üç puan aldıklarını söyledi.

        Palut'un açıklamaları şu şekilde:

        "Bizim için çok önemli bir haftaydı. Çünkü mevcut puan durumu, sıralama işte geri kalan maçlarımızı check ediyorsunuz. Her maç bir amaç için oynayan takımlar kolay bir fikstür görünmüyordu ve bu hafta alacağımız 3 puan gerçekten bizim için çok değerli olacaktı. Çünkü maç önüne baktığımız zaman aşağıdan kopma adına küçük bir avantajımız vardı. Ama bugünkü galibiyetle beraber bu avantaj orta ölçeğe çevirmiş olduk. Maçın içine geldiğimiz zaman 28 dakikalık periyoda baktığınız zaman biz 2-0'la geçtik. Ama ne Karagümrük'ün 2-0 geride olmasını çağıran ne de bizim 2-0 önde bu dakikayı tamamlayacağımız bir performansımız açıkçası yoktu. Kramer ve Muleka iki tane zor vuruşla güzel gol attı. Bu bir anda bizi 2-0 galip duruma getirdi. İlk yarının sonuna kadar aslında Karagümrük'ün dominasyonu devam etti. Zaten Karagümrük takımına baktığınız zaman pozitif futbol oynamaya çalışan her rakibi zorlayan bir yapıları var. Oyuncularıma bunu da söylemiştim. Çünkü gerçekten oynadığı futbol ve bulunduğu sıralama, gelişen bir takım. Özellikle Aleksandar'la beraber daha iyi oynuyorlar. İkinci yarıya baktığınız zaman ise evet hem dengeyi sağladık, hem de pozisyona girme anlamında rakibimizden daha iyi bir görüntü sergiledik. Bazen kontrata, bazen en son golde olduğu gibi pas oyunuyla daha çok rakip kaleyi zorladık. İkinci yarı bizim için daha pozitifti. Evet dediğim gibi önemli bir üç puandı. Mutluyuz, taraftarımız geldi, desteklediler. Sağ olsunlar. Onlara da teşekkür ediyorum"

