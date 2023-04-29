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Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Konyaspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Süper Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan Trabzonspor, 32. haftada Konyaspor'a konuk oluyor. Bordo-mavililer, yeni hocası Nenad Bjelica yönetimindeki ilk galibiyetini almak istiyor. Ligin rahat ekibi Konyaspor da prestij için üç puan peşinde... Konyaspor Trabzonspor maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN İZLE | Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HABERTURK.COM / Ajanslar

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

STAT: Medaş Konya BŞB
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1

Konyaspor: Sehic, Guilherme Sitya, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Ahmet, Soner, Bouchalakis, Moreno, Michalak, Pozuelo, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Spor Toto Süper Lig'de son 7 sezonun en kötü deplasman performansını sergileyen Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde Konyaspor karşısında kötü gidişatına son vermeyi hedefliyor.

Konyaspor Süper Lig'de 30 maçta topladığı 42 puanla 8. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise haftaya 45 puanla 6. sırada girdi.

Trabzonspor'un ligdeki deplasman karnesi bu sezon taraftarını üzdü. Ligdeki son deplasman galibiyetini 1 Ekim 2022'de 2-1'lik skorla Kayserispor karşısında alan bordo-mavililer, sonraki süreçte 6 ayı aşkın süredir kazanamadı. Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle hükmen galip gelen bordo-mavili ekip; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları olmak üzere bu sezon dış sahada oynadığı 21 maçta 14 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1’i hükmen olmak üzere 5 galibiyet aldı. Karadeniz temsilcisi, Avrupa'da deplasmanda oynadığı 5 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.

BU SEZON DEPLASMANDA 14 PUAN TOPLADI
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 14 dış saha maçına çıkan Karadeniz ekibi, 1’i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayarak bu süreçte 14 puan topladı ve 11. sırada bulunuyor. Karadeniz ekibi, aynı haftalarda ise geçtiğimiz sezon 33 puan ile dış saha sıralamasında ilk sırada yer alıyordu.

YÖNETİM İLK GALİBİYETİN PEŞİNDE
Trabzonspor'da 25-26 Mart tarihleri arasında yapılan kongrede göreve gelen Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, ilk galibiyetini Konyaspor'a karşı dış sahada almayı hedefliyor. 4 Spor Toto Süper Lig ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 maça çıkan yeni yönetim, henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Trabzonspor, bu mücadelelerde 4 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

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