Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi yakınında, geçtiğimiz perşembe günü saat 18.30 sıralarında katı atık bölgesinde, iddiaya göre, akşam saatlerinde kimsesiz köpekleri beslemek için bölgeye giden bir grup hayvansever, yerde hareketsiz yatan bir köpek gördü. Köpeğin yanına giden hayvanseverler, köpeğin çuval içerisine konulmuş, yarısının yakılmış ve öldüğüne tanık oldu.

"BUNU YAPAN İNSANLAR TOPLANSIN"

DHA'da yer alan habere göre, duruma tepki gösteren hayvansever Züleyha Türksever, olaya ilişkin şu bilgileri verdi: "O gün bir grup arkadaşla, sokak hayvanlarını beslemek için bölgeye gittik. Dönüşte bir köpeği yatarken gördük. Hasta ya da hamile olabileceğini düşündük. Yanına vardığımızda köpeğin bir kısmı yakılmıştı. Bunu yapan kendine insan diyen birileri. Hayvanı yakarak öldürmüşler. Hani diyorlar ya, 'çocuğumu kovaladı, bize saldırdı' diye. Öyle bir şey yok. Bu hayvanlar günahsız. Hayvanlar toplatılacağına bunu yapan insanlar toplatılsın" dedi.