Köpeğine şiddet uyguladı! Yakalandı

Köpeğine şiddet uygulayınca gözaltına alındı!
Eskişehir'de köpeğine şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. serbest bırakılırken, köpeğin başka kişiye sahiplendirilmesine karar verildi
Eskişehir'de köpeğine şiddet uygularken cep telefonuyla görüntülenen Y.K. (28), gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre Tepebaşı ilçesinde Y.K., elinde taşıdığı köpeğini bir süre sonra yere attı.
Y.K.’nin köpeğine şiddet uyguladığı anlar ise sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Görüntüler kısa sürede yayılırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliği tespit edilen Y.K.’yi, savcılık talimatıyla gözaltına aldı.
BAŞKA KİŞİYE SAHİPLENDİRİLDİ
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Hakimlik, Y.K.’nın köpeğinin başka kişiye sahiplendirilmesine karar verdi.