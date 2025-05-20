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        Köpekler sayesinde kurtuldu

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ayı saldırısına uğrayan vatandaş, köpekler sayesinde kurtuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 22:17 Güncelleme: 20.05.2025 - 22:17
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        Köpekler sayesinde kurtuldu
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        Tunceli’nin Pülümür ilçesi Atatürk Mahallesi’nde hayvanları için mahalleye giden B.Ç. burada bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

        Kolu ve omzundan yaralanan B.Ç.’nin imdadına köpekler yetişirken ayı, ormanlık alana doğru kaçtı. Yaralı vatandaş, Pülümür toplum Sağlığı Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Öte yandan ilçe sakinleri, merkeze kadar inen ayılar nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını dile getirdi.

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