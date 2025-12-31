Köprü ve otoyol ücretleri 2026: Yavuz Sultan Selim Köprüsü, FSM, 15 Temmuz, Osmangazi, ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile işletilen köprü ve otoyolların ücreti belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Böylece köprü ve otoyol ücretleri 2026 yılı için belli oldu. Bu son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar, ''15 Temmuz, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprü ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2026 güncel köprü ve otoyol ücretleri