Köprü ve otoyol ücretleri 2026: Yavuz Sultan Selim Köprüsü, FSM, 15 Temmuz, Osmangazi, ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?
Yeni yılda yolculuk yapacak olan vatandaşlar köprü ve otoyol ücretlerinin güncel fiyatlarını araştırıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin yeni geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak. Böylelikle 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale Köprüsü zamlı fiyatlarını açıklandı. Peki, 1 Ocak'ta köprü ve otoyollar ne kadar oldu, kaç TL zamlandı?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile işletilen köprü ve otoyolların ücreti belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Böylece köprü ve otoyol ücretleri 2026 yılı için belli oldu. Bu son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar, ''15 Temmuz, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprü ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2026 güncel köprü ve otoyol ücretleri
KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2026
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.
KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği bildirildi. Yeniden düzenlenen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde:
15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye,
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye,
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL'den 95 TL'ye,