        Haberler Bilgi Yaşam Köprü ve otoyol ücretleri 2026: Yavuz Sultan Selim Köprüsü, FSM, 15 Temmuz, Osmangazi, ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

        Köprü ve otoyol ücretleri 2026: Yavuz Sultan Selim Köprüsü, FSM, 15 Temmuz, Osmangazi, ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

        Yeni yılda yolculuk yapacak olan vatandaşlar köprü ve otoyol ücretlerinin güncel fiyatlarını araştırıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin yeni geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak. Böylelikle 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale Köprüsü zamlı fiyatlarını açıklandı. Peki, 1 Ocak'ta köprü ve otoyollar ne kadar oldu, kaç TL zamlandı?

        Kaynak
        Giriş: 31.12.2025 - 10:52 Güncelleme: 31.12.2025 - 10:55
        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile işletilen köprü ve otoyolların ücreti belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Böylece köprü ve otoyol ücretleri 2026 yılı için belli oldu. Bu son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar, ''15 Temmuz, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprü ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2026 güncel köprü ve otoyol ücretleri

        KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2026

        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

        KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği bildirildi. Yeniden düzenlenen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde:

        15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ

        15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye,

        OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

        Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye,

        YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL'den 95 TL'ye,

        ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

        1915 Çanakkale Köprüsü ise 795 TL'den 995 TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 590 TL'den 740 TL'ye çıkarıldı.

        Öte yandan, otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler, KGM'nin internet sitesinden de erişime açıldı.

