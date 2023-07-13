1 Şurada Paylaş!









2023 KDV artışı ile birlikte köprü ve otoyollarda da birtakım artışlara gidildi. Söz konusu duruma ilişkin gerek şehir içi gerek şehirler arası köprü ve otoyolların güncel fiyatları belli oldu. İşte, binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren yeni ücretlere dair bilgiler...