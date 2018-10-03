Sabancı Holding'in lastik, kompozit ve inşaat güçlendirme teknolojileri iştiraki Kordsa, ABD'de ticari havacılık sektörü için kompozit malzeme üreten bir şirketi 3.2 milyon dolara satın aldı.

KOMPOZİT GELİRLERİNDE YILDA 4 MİLYON DOLAR ARTIŞ BEKLENİYOR

Kordsa'nın dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre satın alma ile kompozit gelirlerinde yılda yaklaşık 4 milyon dolar artış bekleniyor. Advanced Honeycomb Technologies Corporation adlı şirket, Kordsa'nın ABD'deki bağlı ortaklığı Kordsa Inc tarafından satın alındı.

TEMMUZDA İKİ ŞİRKET ALMIŞTI

Kordsa temmuz ayında da Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini bünyesine katmıştı.







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