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Kordsa, uzay endüstrisi için bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Bugüne dek gidilmiş en uzak mesafeye astronot taşıyacak ve geri getirecek uzay aracı Orion kapsülünde kullanılan turuncu balonların kompozit yapısını üreteceğini açıklayan Kordsa, ABD’deki şirketlerinden Fabric Development'in bu kapsamda ilk defa 2011 yılında Style 2150 adıyla ürettiği ve Orion kapsülünde de kullanılacak bu kumaşı dokumaya başladığını bildirdi.

Üçüncü çeyrek sonuçlarını da açıklayan Korda, yılın ilk 9 ayında cirosunu 3 milyar 86 milyon TL, net kârını ise 94 milyon TL olarak açıkladı. Aynı dönemde faiz amortisman vergi öncesi kârın ise 363.9 milyon TL olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Gelişmeye dair konuşan Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, "Pazarın taleplerini karşılamaya ve akılcı yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir büyümemize katkı sağlayacak inovasyonlarımıza, iş birliklerine ve yatırımlara devam ediyoruz. Bugüne dek gidilmiş olan en uzak mesafeye gönderilmesi planlanan bir uzay aracında, Orion’da, Kordsa’nın da imzası olacak. Bu hem Kordsa hem de ülkemiz adına heyecan ve gurur verici bir gelişme" dedi.