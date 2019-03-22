Hyundai'in SUV modeli Tucson'un bir süredir beklenen sportif versiyonu ortaya çıktı. Tucson N Line ismi verilen model, ilk bakışta standart versiyonlara göre farklı tasarıma sahip ön ve arka kaputuyla dikkat çekiyor.
Aracın metal ön ızgarası da N Line'a özel olarak siyah renk ile geliyor. Siyah detaylar, jantlar ve dikiz aynalarında da devam ediyor.
AYARLARI DEĞİŞTİRİLDİ
Otomobilin asıl farklılığı ise, sürüş dinamiklerini daha sportif kılmak için yapılan ayarlamalarda gizli. Hyundai'dan yapılan açıklamada, direksiyon sisteminin elden geçirildiği, arka süspansiyonların da yüzde 5 ve ön süspansiyonların yüzde 8 oranında 'sertleştirildiği' kaydedildi.
Yapılan değişikliklerin Tucson'un direksiyonun daha direkt bir yapıya kavuşturduğu belirtildi.
N Line Tucson'un iç mekanında ise değişiklikler sınırlı. Farklı bir vites topuzuna yer verilen araçta, kırmız dikişli alkantara koltuklar dikkat çekiyor. Ayrıca, metal pedal takımı da N Line'daki farklılıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor.
HIBRIT DİZEL MOTOR SUNUYOR
N Line versiyonun kaputunun altında ise Tucson'un diğer versiyonlarında sunulan seçeneklere yer verilmiş durumda. Hem dört tekerlekten çekiş hem de önden çekişli olarak alınabilen N Line'da, 1.6 litrelik T-GDi ve 2 litrelik turbo dizel motor bulunuyor.
Tucson ürün gamındaki 1.6 litre dizel motorun ise N Line'a özel olarak hazırlanmış bir seçeneği araçta sunuluyor. 2 litrelik dizel motorda da olduğu gibi 48V elektrik motoru ile kombine edilen sistem, aracın performansını artırırken, yakıt tüketimini ise yüzde 11 oranında düşürüyor.
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