Haberler Televizyon Korku severler için: IMDb'ye göre yüksek puanlı en iyi 10 korku filmi

Korku severler için: IMDb'ye göre yüksek puanlı en iyi 10 korku filmi IMDb'de 38 binden fazla korku filmi varken hangi korku filmini izleyeceğinizi seçmek zor olabilir. Ancak IMDb, kullanıcı derecelendirmesine göre en yüksek puan alan korku filmlerini derleyerek bu durumu kolaylaştırıyor. İşte, sizin için psikolojik gerilim filmlerinden siyah beyaz korku klasiklerine kadar IMDb'de kullanıcılar tarafından en yüksek puan alan 10 korku filmi! Habertürk Giriş: 27.01.2024 - 15:40 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:40 facebook

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Korku filmi her izleyicinin tercihi olmasa da sevenleri için güzel korku filmi bulmak zordur. Film endüstrisinin önemli referans kaynaklarından biri olan IMDb, korku türünde iyi olan yapıtları bir araya getirerek izleyicilere sunuyor. En yüksek puanlı korku filmlerinin yer aldığı bu listede 10 üzerinden 8 puanın altında almış film yoktur. İşte, IMDb'ye göre yüksek puanlı en iyi 10 korku filmi...

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10. DOKTOR CALIGARI'NIN KABİNESİ Tarihteki ilk gerçek korku filmi olarak kabul edilen 1920 tarihli The Cabinet of Dr. Caligari, uyurgezer Cesare(Conrad Veidt)'i bir cinayeti gerçekleştirmek üzere yönlendiren hipnozcunun (Werner Krauss) tüyler ürpertici hikayesini anlatıyor. Bu Alman sessiz korku filmi, 10 üzerinden 8.0 IMDb puanına sahip ve dünya çapında yayınlandığı sırada seyirciler arasındaki kadınların çığlık attığı ve hatta bayıldığı bildirildi.