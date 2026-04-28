Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak biliniyor

        

        Bayburt ile Trabzon'u birbirine bağlayan D915 kara yolu üzerindeki Derebaşı Virajları, 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı'na kurulu keskin dönüşleri, dar yapısı ve sarp coğrafyasıyla Türkiye'nin en çarpıcı rotalarından biri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 09:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Derebaşı Virajları: Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor

        Trabzon ile Bayburt’u birbirine bağlayan D915 kara yolu üzerindeki Derebaşı Virajları, keskin dönüşleri, sarp coğrafyaya kurulu yapısı ve etkileyici manzarasıyla Türkiye’nin en dikkat çeken güzergâhları arasında yer alıyor.

        Tüm dünyadaki tehlikeli ve zorlu rotaların ele alındığı Dangerousroads.org sitesi, Derebaşı Virajlarını 'en tehlikeli yollardan biri' olarak tanımlıyor.

        2

        Soğanlı Dağı üzerindeki zorlu güzergâh

        Bayburt-Trabzon hattında, 3 bin 500 metre yüksekliğindeki Soğanlı Dağı üzerinde yer alan Derebaşı Virajları, D915 kara yolunun en dikkat çeken bölümlerinden birini oluşturuyor. Yaklaşık 35 kilometrelik kesimde uzanan güzergâh, sarp arazi yapısına işlenmiş keskin virajlarıyla sürücüler için dikkat gerektiren bir rota niteliği taşıyor.

        3

        Dar yol yapısı, yüksek rakım, dik eğim ve peş peşe gelen sert dönüşler, güzergâhı benzer dağ yollarından ayırırken; sis, yağış ve değişken hava koşulları da sürüşü daha güç hale getiriyor.

        4

        Son yıllarda artan tanıtım çalışmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla daha geniş kitleler tarafından keşfedilen rota, adrenalin ve doğa tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

        5

        Ulaşım yolundan turistik rotaya dönüştü

        Bir dönem ağırlıklı olarak bölge halkı tarafından kullanılan yol, son yıllarda yalnızca bir ulaşım güzergâhı olmanın ötesine geçerek turistik rota kimliği kazandı.

        6

        Özellikle motosiklet grupları, off-road tutkunları, kampçılar ve bireysel gezginler, Derebaşı Virajları’nı Karadeniz seyahatlerinin önemli duraklarından biri olarak değerlendiriyor.

        7

        Ziyaretçiler için rota artık yalnızca ulaşım sağlanan bir yol değil, başlı başına deneyimlenmek istenen bir güzergâh olarak öne çıkıyor.

        8

        Sunduğu doğa manzarası yerli yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

        Virajların sunduğu kuşbakışı görünüm ve çevresindeki dağ-doğa manzarası, bölgeyi fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için de cazibe merkezine dönüştürüyor. Sisli havalarda oluşan manzara ile mevsim geçişlerinde değişen renkler, ziyaretçilerin bölgeye ilgisini artırıyor.

        9

        İlkbahar ve yaz aylarında yoğun yeşilliklerle öne çıkan güzergâh, sonbaharda sarı ve kızıl tonlara bürünen doğasıyla farklı bir görünüme kavuşuyor. Kış aylarında ise karla kaplanan bölge, bambaşka bir atmosfer sunuyor.

        10

        Bölge turizmine katkı sağlıyor

        Yetkililer, Derebaşı Virajları’na yönelik artan ilginin çevredeki yaylalar ve doğal alanlara olan ziyaretçi hareketliliğini de artırdığını belirtiyor. Güzergâha yönelik yoğun ilginin, çevredeki turizm faaliyetlerine ve yerel ekonomiye katkı sunduğu değerlendiriliyor.

        11

        Derebaşı Virajları dünya çapında ilgi çekiyor

        Derebaşı Virajları, uluslararası medya kuruluşlarının da dikkatini çekiyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre Fransız-Alman ortak yayın kuruluşu Arte TV, bölgede çekim gerçekleştirerek virajları ekranlara taşıdı.

        12

        Fotoğraf: AA, İHA, DHA

        Haber kaynak: AA, Trabzon Belediyesi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        Yalıya metreler kala karaya oturdu!
        Yalıya metreler kala karaya oturdu!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"