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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ KAZA | Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!

        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!

        Nevşehir'de, önceki gün cip ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan 21 yaşındaki Meryem Çağla Derin de kurtarılamadı. Böylece kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 08:31 Güncelleme: 31.08.2023 - 08:31
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        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
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        Nevşehir'de yaşanan kaza, önceki gün saat 21.30 sıralarında Nevşehir- Ürgüp yolu Üçgüzeller mevkiinde meydana geldi.

        CİP VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

        Merve Çağla Derin, 21 yaşındaydı.
        Merve Çağla Derin, 21 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre Osman Çelebi (50) yönetimindeki cip ile Emirhan Şen'in (20) kullandığı otomobil çarpıştı.

        KAZADA 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Kazada; Osman Çelebi, Emirhan Şen, Osman Nuri Kazancıgil ve Can Salmanoğlu yaşamını yitirdi, Meryem Çağla Derin ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar, buradan da Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

        Emirhan Şen'in cenazesi, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Osman Çelebi'nin cenazesi Avanos ilçesinde toprağa verildi. Osman Nuri Kazancıgil'in cenazesi İstanbul'a, Can Salmanoğlu'nun cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

        YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        2 gündür yoğun bakımda tedavi gören Meryem Çağla Derin de hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı, 5'e yükseldi.

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        #Nevşehir
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