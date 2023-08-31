Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi! Nevşehir'de, önceki gün cip ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan 21 yaşındaki Meryem Çağla Derin de kurtarılamadı. Böylece kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 31.08.2023 - 08:31 Güncelleme: 31.08.2023 - 08:31 facebook

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