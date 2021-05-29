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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ KAZA! Son dakika: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
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Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!

Siirt'ten Ankara'ya gittiği öğrenilen yolcu otobüsü, Adana-Niğde Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada bir yolcu hayatını kaybederken yaralanan 10 yolcu ise hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

KORKUNÇ KAZA! Son dakika: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
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DHA

Adana-Niğde Otoyolu'nda Y.D yönetimindeki yolcu otobüsü, saat 03.15 sıralarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 YOLCU ÖLDÜ, 10 YARALI VAR

DHA'da yer alan habere göre kazada, yolculardan Zelal Özavşanlı olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Siirt'ten Ankara'ya gittiği ve 31 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüsün şoförü ise gözaltına alındı.

"HERHALDE ŞOFÖR AŞIRI HIZLIYDI"

Kaza esnasında uyuduğunu söyleyen yolculardan Mehmet Emin Altun, "Her şey bir anda oldu. Nasıl olduğunu tam bilmiyorum. Kaza esnasında uyuyordum. Herhalde şoför aşırı hızlıydı. Bir baktık kendimizi şarampolde bulduk. Ağır bir şey geçirmedim ama bir vefat eden yolcu var" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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