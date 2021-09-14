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Asker eğlencesinde dehşet! 0:00 / 0:00

İHA

Muğla'da edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce askerden gelen 21 yaşındaki Erdem Acar, Köyceğiz’e bağlı Toparlar Mahallesi’nden önümüzdeki günlerde askere gidecek bir arkadaşının Köyceğiz Gölü’ndeki bir teknede düzenlenen asker eğlencesine katıldı.

GÖLE BİR KİŞİ DÜŞTÜ İHBARI

İHA'da yer alan habere göre akşam saatlerinde göle açılan tekne gece 24.00 sıralarında kıyıya yanaşırken, tekneden bir kişinin göle düştüğünü görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine kaptanın göle düşen kişiyi almak için geri manevra yaptığı öğrenildi ancak kimseyi bulamadı.

SABAH SAATLERİNDE DİP ARAMASI YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Bölgedeki kameralardan ve kıyıya yanaşan teknede bulunanların ifadesi doğrultusunda suya düşen kişinin Erdem Acar olduğu tespit edildi. Gece saatlerinde gölde yapılan arama başarısız olurken, sabah polis dalgıç ekipleri de dip araması yaptı.

TEKNENİN PERVANESİ BAŞINA ÇARPTI

Öğle saatlerinde yaklaşık 9 metre derinliğinde balçık zeminde Erdem Acar’ın cesedi bulundu. Kıyıya getirilen ve kıyıda ilk incelemesi yapılan Erdem Acar’ın teknenin pervanesine çarparak kafasının parçalandığı öğrenildi. İddiaya göre Erdem Acar'ın denize düştükten sonra kıyıya yüzmek istediği, karanlıkta geri manevra yapan tekneyi fark etmeyerek, kafasının pervaneye çarptığı tahmin ediliyor.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili çok sayıda kişi ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edilirken, Erdem Acar’ın cansız bedeni ise kesin ölüm sebebinin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.