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Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY! Son dakika: "Gel sarılayım" dedi! Kalçasından bıçakladı! - VİDEO HABER
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"Gel sarılayım" dedi! Dehşeti yaşattı!

Antalya'da Mehmet F., yürürken karşılaştığı Mehmet Y.'yi, "Gel sana sarılayım" dedikten sonra kalçasından bıçakladı. Acı içinde kıvranan Mehmet Y., tedavi altına alınırken saldırgan polisler tarafından gözaltına alındı

KORKUNÇ OLAY! Son dakika:
"Gel sarılayım" dedi! Dehşeti yaşattı!
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DHA

Antalya'da, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda akılalmaz bir olay yaşandı. Mehmet F., yolda karşılaştığı Mehmet Y. ile bir süre sohbet etti.

"GEL SANA SARILAYIM" DEDİ

DHA'da yer alan habere göre alkollü olduğu belirtilen Mehmet F., yanından ayrılmak isteyen Mehmet Y.'ye, "Gel sana sarılayım" dedi.

SOL KALÇASINDAN BIÇAKLADI

Yanındaki bıçağı çeken Mehmet F., sarıldığı Mehmet Y.'yi sol kalçasından bıçakladı.

Mehmet Y., acı içinde çığlık atarken, meydandaki polis ekipleri Mehmet F.'ye müdahale edip elindeki bıçağı aldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Mehmet F. polis merkezine götürülürken, hafif yaralanan Mehmet Y. ise tedavi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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