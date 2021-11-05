"Gel sarılayım" dedi! Dehşeti yaşattı!

Antalya'da, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda akılalmaz bir olay yaşandı. Mehmet F., yolda karşılaştığı Mehmet Y. ile bir süre sohbet etti.
"GEL SANA SARILAYIM" DEDİ
DHA'da yer alan habere göre alkollü olduğu belirtilen Mehmet F., yanından ayrılmak isteyen Mehmet Y.'ye, "Gel sana sarılayım" dedi.
SOL KALÇASINDAN BIÇAKLADI
Yanındaki bıçağı çeken Mehmet F., sarıldığı Mehmet Y.'yi sol kalçasından bıçakladı.
Mehmet Y., acı içinde çığlık atarken, meydandaki polis ekipleri Mehmet F.'ye müdahale edip elindeki bıçağı aldı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan Mehmet F. polis merkezine götürülürken, hafif yaralanan Mehmet Y. ise tedavi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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