Tek teker aşkı öldürdü! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, önceki gece saat 22.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Ankara istikametinde feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü, motosikletiyle TEM Otoyolu’nda seyretmeye başladı.

250 METRE SÜRÜKLENDİ

İHA'da yer alan habere göre genç bir süre sonra seyir halindeyken motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak gitmek istedi. Ancak gidon hakimiyetini kaybeden Sözcü, motosikletin üstünden düşerek yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra köprünün balkon kısmına savrularak olay yerinde feci şekilde can verdi.

SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni ambulans ile Beykoz Devlet Hastanesine götürüldü.

TEK TEKER GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan gencin İstanbul’un birçok noktasında motosikletle tek tekerlek üzerinde gittiği o tehlikeli anları görüntüleri ortaya çıktı.