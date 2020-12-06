Korona vaka ve ölüm sayılarındaki artışla beraber gözler korona aşısına çevrilmiş durumda. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise ilk sıralarda "Korona aşısı ne zaman vurulacak?" sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, korona visürü aşısı ne zaman vurlacak? İşte, detaylar...

KORONA AŞISI 11 ARALIKTA VURULMAYA BAŞLANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıyla ilgili olarak aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. İnaktif dediğimiz teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin az olduğunu bildiğimiz aşıdan 50 milyon imzalandı. Aralık’ta 20 milyon temin edeceğiz. Ocak 20, şubat 20 artırmak istiyoruz. Aralık, ocak ayında daha yoğun aşılamayı hedefliyoruz. Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içindeyiz. Yerli aşı nisan sonrası devreye gireceği için nisana kadar temin edilebilecek tüm aşıyı almak istiyoruz. Ne kadar olursa almaya talip olduğumuzu söyledik" dedi.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca dünyada erken ruhsat alabilecek firmalarla yakın iletişim halindeyiz. Aralık, ocak ayını hedefleyerek yoğun şekilde yapmak istiyoruz. Yerli aşı birinci fazı aralıkta bitirebilir, faz ikiye geçeriz. Nisanda üçüncü faz ve yaygın kullanıma geçebileceğimizi düşünüyoruz.



Vatandaşımız için güvenilir aşıyı tercih edip erken dönemde temin edip yapma taraftarıyız. Aralık 11'inden sonra yaygın bir şekilde sağlık çalışanları ile başlayacak."