Korona hastasına açık kalp ameliyatı yapıldı 0:00 / 0:00

DHA

Batman'da koronavirüs hastası Remziye Ekmen’in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorlar, Ekmen’in ameliyata alınmasına karar verdi. Kalp-Damar Cerrahisi uzmanı Dr. Afşin Yaveri tarafından Remziye Ekmen’e açık kalp ameliyatı yapıldı.

Dr. Yaveri, “Hastanın acil ameliyata alınması gerekiyordu. Hastayı kabul ettik. Covid-19 hastalığının bir özelliği var; hastanın mümkün olduğu kadar solunum cihazına bağlanmamasına gayret ediyoruz. Yani entübe etmemeye çalışıyoruz. Açık kalp ameliyatını da hastanın boyun kısmından aşağı uyuşturacak şekilde uyuşturduk. Ameliyatı böyle gerçekleştirebildik. Ameliyat sırasında hasta uyanıktı. By-pass yaptık. Şu an için en azından kalple ilgili bir sorunu yok ama Covid-19 salgınıyla ile ilgili problemi sürüyor. Hasta entübe değil. Ameliyatının dördüncü gününde, yoğun bakımda takip ediyoruz” diye konuştu.

“AMELİYAT HIZLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Dr. Yaveri, ameliyat sırasında hastanın uyanık olmasının stresli bir işlem olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Anestezi ekibi bize çok başarılı bir şekilde eşlik etti. Biz de ameliyatı çok hızlı bir şekilde yaptık. O bakımdan çok avantajlıyız. Ameliyatın kendisi baştan aşağıya zordu."