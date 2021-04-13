'Korona'ya bağlı o hastalıkta artış var! 0:00 / 0:00

İHA

Medicana Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Durna, "Koronaya bağlı kalp hastalıklarında artış olabiliyor. Bu durum özellikle damar tıkanmasına yol açabiliyor. Tüm damarlarınız kalp damarlarında olduğu gibi beyin damarlarında, akciğer damarlarında tıkanmaya sebep olabiliyor.

"KAN SULANDIRICI KULLANMALARI GEREKİYOR"

Bu yüzden hasta olanların kan sulandırıcı kullanması lazım. Hem iğne hem hap olarak kan sulandırıcıları kullanabilirler. Mutlaka evin içinde bile olsa kendilerini izole ederek ev yürüyüşü yapmaları önemlidir. Hasta değillerse de hasta olmamak için dikkat etsinler" diye konuştu.

"SİGARAYA BAĞLI KALP KRİZLERİ GÖRÜYORUZ"

İHA'da yer alan habere göre dünyada ölümlere en çok sebep olan hastalığın kalp hastalığı olduğuna dikkat çeken Dr. Durna, "Hastalığı önlemek için hastalığa yol açan dört ana sebep vardır. Bunlara dikkat etmek, bunları yok etmek gerekir. Bunlar: Hipertansiyon, diyabet, kolesterol ve sigara içmektir. Sigara kullanımı özellikle çok yaygındır. Hanımlarda önceden menopoza kadar kalp hastalığı beklemezdik. Ama şimdi sigara kullanımına bağlı olarak kalp krizleri görmeye başladık.

"YÜRÜYÜŞ EN GÜZEL İLAÇTIR"

Mutlaka sigarayı bırakın, yürüyüş yapın, egzersiz yapın, yediklerinize dikkat edin, küçük yararlı atıştırmalıklar kullanabilirsiniz. Yürüyüş çok önemli, yürüyüş en güzel ilaçtır diyorum. Hem ucuz hiçbir maliyet getirmiyor. Kolesterole, şekere ve tansiyona faydalıdır. Şeker ilacı şekeri düşürür, tansiyon ilacı tansiyonu düşürür, kolesterol ilacı kolesterolü düşürür ama yürüyüş hepsini düşürür ve hiçbir yan etkisi yoktur.

"KİLO SORUNU OLANLAR KİLO VERMELİ"

Kilo problemi olanlar mutlaka kilo vermeliler ve dediğim gibi önemli olan hasta olmadan önlem almaktır. Günümüzde Kovid-19 nedeniyle insanların yürümesi azaldı. Dışarıya çıkamıyorlar ve bu da evde hem yemeleri arttı hem de hareketsiz kaldılar. Bir şekilde hem yediklerini azaltıp hem de ev içinde aktivitelerini artırmak yararlı olacaktır" şeklinde konuştu.