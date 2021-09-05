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Korona risk haritası 5 Eylül: 10 il alarm veriyor! Yeni harita yayınlandı mı?

Güncel 5 Eylül korona risk haritası... Geçtiğimiz akşam 14 - 20 Ağustos haftasını kapsayan güncel risk haritası yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca risk haritası ile birlikte vaka sayılarının hızla arttığı 10 ile dikkat çekti. İşte 5 Eylül tarihinde geçerli olan güncel korona risk haritası...

Korona risk haritası 5 Eylül: 10 il alarm veriyor! Yeni harita yayınlandı mı?

Türkiye koronavirüs risk haritası özellikle tatil için şehirlerarası ziyaret yapanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 14 - 20 Ağustos 2021 illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli" dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı
Adana 168,41
Adıyaman 98,66
Afyon 157,96
Ağrı 263,52
Aksaray 358,15
Amasya 109,09
Ankara 176,38
Antalya 43,13
Ardahan 165,35
Artvin 234,81
Aydın 36,10
Balıkesir 69,10
Bartın 91,97
Batman 420,78
Bayburt 404,10
Bilecik 106,53
Bingöl 421,98
Bitlis 303,14
Bolu 128,65
Burdur 223,14
Bursa 96,10
Çanakkale 65,37
Çankırı 124,20
Çorum 168,83
Denizli 115,38
Diyarbakır 340,02
Düzce 141,53
Edirne 66,46
Elazığ 291,69
Erzincan 162,95
Erzurum 201,25
Eskişehir 244,14
Gaziantep 150,39
Giresun 204,80
Gümüşhane 275,93
Hakkari 114,43
Hatay 99,50
Iğdır 172,37
Isparta 330,91
İstanbul 147,73
İzmir 46,24
Kahramanmaraş 125,07
Karabük 152,70
Karaman 236,94
Kars 120,38
Kastamonu 165,26
Kayseri 231,10
Kırıkkale 173,66
Kırklareli 53,91
Kırşehir 169,52
Kilis 151,27
Kocaeli 132,68
Konya 355,60
Kütahya 157,80
Malatya 148,23
Manisa 117,47
Mardin 352,16
Mersin 176,75
Muğla 40,17
Muş 305,02
Nevşehir 172,81
Niğde 201,62
Ordu 170,08
Osmaniye 118,13
Rize 538,10
Sakarya 242,75
Samsun 160,54
Siirt 241,64
Sinop 132,59
Sivas 249,10
Şanlıurfa 271,69
Şırnak 102,46
Tekirdağ 80,85
Tokat 126,28
Trabzon 310,63
Tunceli 113,85
Uşak 108,54
Van 111,46
Yalova 109,04
Yozgat 217,13
Zonguldak 140,56
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