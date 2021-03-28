Koronadan değil polisten kaçtılar! 0:00 / 0:00

DHA

Eyüpsultan'da önceki gün bir grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sokak ortasında asker eğlencesi düzenledi.

DHA'nın haberine göre, ara sokakta meşaleler yakıp, dans eden grubun maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Seslerden rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine pols ekipleri geldi.

Ekipleri gören grup kaçmaya başladı. Polis ekipleri yakaladıkları kişilere, idari işlem uyguladı. Yaşananlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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