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Koronavirüs 20 binden fazla can aldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya başlayan koronavirüs salgınında açıklanan son bilgilere göre, 20 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs sebebiyle en fazla can kaybının olduğu ülke ise İtalya. Diğer yandan, koronavirüs tanısı konulan 113 bin 687 kişi ise iyileşti.

koronavirüs
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 494'e, vaka sayısı ise 452 bin 156'ya ulaştı. 

Öte yandan açıklanan son sayılara göre, koronavirüs tanısı konulan 113 bin 687 kişi iyileşti.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 7 bin 503 kişiyle İtalya'da kaydedildi.

İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alan İspanya'da 3 bin 434 kişi hayatını kaybetti.

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 281 can kaybıyla üçüncü sırada yer aldı.

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 Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke 2 bin 77 kişi ile İran, beşinci ülke ise 1100 kişi ile Fransa oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı. 

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