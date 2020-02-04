18 maddede taçlı virüs

Koronavirüs (corona virüs) hakkında... Taçlı virüs ile ilgili Fatih Altaylı yazdı

HABERTURK.COM

Pazar akşamı Türkiye’de bu konuda en uzman üç hekim ile Corona Virüs konusunu ele aldık.

Burada konuştuğumuz meselelerle ilgili önemli bulduğum başlıkları izlememiş olanlarla paylaşmak istedim:

1. Corona Virüs yeni bir virüs değil. Aslında bir grip virüsü. Yıllardır çeşitli farklı türleri biliniyor. Ancak bu yeni formu geçmiş formlarından daha tehlikeli. Çünkü bu form taşıyıcı hayvanlarda gelişti ve oradan insanlara geçti.

2. Niye Çin’den çıkıyor? Bu tip virüsler hayvanlardan insanlara geçtiği zaman daha tehlikeli hale gelebiliyor. SRS gibi, Kuş Gribi gibi virüslerin Çin’den çıkıyor olmasının nedeni bu ülkede yabani hayvanlarla insanların çok fazla iç içe olması. Hijyen koşullarının yetersiz, yabani hayvanların ise gayrı sağlıklı koşullarda gıda olarak ve genelde çiğ biçimde tüketilmesi. Bu tip virüsler yabani hayvan-insan hayatının iç içe olduğu Çin ya da Afrika ülkelerinden çıkıyor bu yüzden.

3. Salgının en tepe noktaya ulaşıp ulaşmadığı henüz bilinmiyor. Hasta sayısının toplamda 60 bine ulaşması bekleniyor. Buna bağlı olarak da toplam ölü sayısının 1200-1500 arasında olacağı tahmin ediliyor.

4. Şu ana kadar Çin dışında görülen toplam hasta sayısı 300. Çin dışında ölü sayısı 1.

5. Türkiye’de henüz Corona olduğu kesinlik kazanmış bir vaka yok.

6. Virüsün girdiği organizmadaki kuluçka süresi maksimum 14 gün.

7. İnsanları öldüren virüs değil, virüse karşı bağışıklık sisteminin verdiği yanıt. Bu yanıt çok güçlü olunca insan vücudu kendi hücrelerini öldürmeye başlıyor.

8. Çocuklarda hastalığın seyri daha mutedil ve çocuk ölümün henüz görülmedi.

9. Hastalığa karşı bilinen bir ilaç yok.

10. Yakın zamanda bir aşı geliştirilmesi beklenmiyor.

11. Uzun zamandır antiviral bir ilaç keşfetmemiş olan Rusya’nın ilaç tavsiyeleri sadece bağışıklık sistemini güçlendiren bilinen birkaç etken maddeyi içeriyor.

12. Bu virüsün laboratuvarlarda üretilmiş bir biyolojik silah olma ihtimali yok. Bazı bilimsel olmayan yayınlarda HİV virüsü ile benzerlik gösterdiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Sınırlı benzerliğin nedeni muhtemelen her iki virüsün de Yarasalar vasıtasıyla yayılmış olmasından kaynaklanıyor.

13. En iyi korunma yöntemi bol bol sabunla el yıkamak. Çantamızda ya da cebimizde kolonya ya da antiseptik jel taşıyıp, sık elimizi bununla silmek.

14. Türkiye’de maskeye gerek yok. Uzun uçuşlarda medikal maske takmak iyi olabilir.

15. Uçak personeli tıbbi personel kadar korunmak zorunda. Çok çok yakın temas olmayacağı için tıbbi maske yeterli olur.

16. Hasta olmayan birinin taşıyıcı olma ihtimali yok.

17. Çin’den gelen ürünlerde virüs bulunmaz çünkü virüsü ancak insanlar taşıyabiliyor. Bir eşyanın üzerinde virüsün uzun süreli kalması mümkün değil. 20 dakika içinde etkisini kaybeder.

18. Okulların açılması ile birlikte her yıl olduğu gibi grip ya da soğuk algınlığı salgını olacaktır. Paniğe gerek yok. Bu Corona salgını demek değil.