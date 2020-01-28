Alper Öcal aocal@haberturk.com

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının etkisi piyasayı da vurmaya başladı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'i aşarken enfekte olanlar 3000 civarında. Tüm dünya virüse karşı önlem alıyor ve Çin'de karantina uygulamaları, seyahat kısıtlamaları genişliyor.

Ay takvimine göre 25 Ocak'ta yeni yıl kutlayan ve 30 Ocak'a kadar sürecek 5 günlük tatilde milyonlarca Çinli'nin iç ve dış turizmi hareketlendirmesi bekleniyordu ancak karantina ve önlemler nedeniyle beklenen gerçekleşmedi. Yetkililer virüsle mücadele için tatili 2 gün daha uzattı ancak başta eğlence sektörü olmak üzere piyasalar olumsuz etkilendi.

Koronavirüsten en kötü etkilenen sektör kumarhane ve oteller oldu. Çin'in kumar başkenti olan Macau'daki kumarhanelere gelen ziyaretçi sayısı geçen seneki tatil dönemine göre yüzde 80 azaldı, bölgeye gelen ziyaretçi sayısında da ilk 3 gün itibarıyla yüzde 60 düşüş var. Bu tablo ABD borsasına da sıçradı.

Gelişmelerin ardından Macau'da yerleri bulunan 3 büyük oyuncunun ABD borsasında işlem gören hisseleri sert düştü.Hong Kong merkezli Melco Resorts (MLCO) son 10 günde yüzde 19.6, Wynn Resorts (WYNN) yüzde 18.2, Las Vegas Sands (LVS) yüzde 14.5 değer kaybetti. 3 şirketin piyasa değeri toplamda yaklaşık 10 milyar dolar azaldı.

Macau'da kumar geliri geçen yıl yüzde 3.6, aralık ayında da yüzde 13.7 oranında azalarak 2015 yılından beri gerçekleşen yukarı yönlü hareket 2019 yılında ilk kez terse dönmüştü.

Düşüşte ziyaretçi sayısındaki azalma kadar Macau Başkanı Ho Iat-seng'in gerekirse kumarhanelerden virüsle mücadele için kapatma isteyebileceğini söylemesi de belirleyici oldu zira tesisler bu dönemde kapasite artırmak ve ziyaretçi çekmek için ek yatırımlar açıklamıştı.

70 BİN SİNEMA SALONU KAPANDI

Çin'in sinema sektörü de koronavirüs nedeniyle ağır yara alanlardan. Ülkenin önde gelen yapımcıları tatil döneminde çok büyük ilgi görmesi beklenen filmlerin vizyona girişini ertelerken sinema zincirleri de yaklaşık 70 bin salonu kapattı.

Geçen yıl başı tatilinde 360 milyon dolar gişe geliri elde eden sektörde rakamlar bu yıl sert düştü ve Çinli biletleme platformu Maoyan'ın verilerine göre 2 milyon dolarda kaldı.

Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla kapatılan 70 bin salonun ikinci bir emre kadar, şubat sonuna kadar kapalı kalması bekleniyor.

Uzmanlar Çin ekonomisinin virüs nedeniyle 5.5 milyar dolar zarar görebileceğini ve soğuyan küresel ekonomide Çin'in 2020 büyümesinde yüzde negatif etki edebileceğini belirtiyor. 2003 yılındaki SARS krizi nedeniyl Çin'in yüzde 11.1 olan büyümesi 9.2'ye düşmüştü.