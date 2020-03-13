Koronavirüs nedeniyle iptal edilen etkinlikler

En güzel cuma mesajları ve sözleri

Dünyayı sarsan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle birçok kültür-sanat etkinliği iptal edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 14 Mart Cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne ait tüm sanatsal etkinliklerin ertelendiğini duyurdu.

İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle tüm kültür sanat etkinliklerini iptal etti.

İŞ SANAT...

İş Sanat, 30 Nisan 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerini ileri bir tarihe erteleme kararı aldı. Bu kapsamda 15 Mart Robot Pinokyo, 30 Mart Parlayan Yıldızlar, 6 Nisan Sait Faik hikâye dinletisi, 7 Nisan Tiflis Senfoni Orkestrası, 15 Nisan Lahza & Kenan Doğulu, 19 – 20 Nisan Sabahattin Ali hikâye dinletisi, 26 Nisan Fırtına, 27 Nisan Parlayan Yıldızlar etkinlikleri ile Türkiye İş Bankası Müzesi ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ndeki atölye çalışmaları ertelendi. İş Sanat’ın biletli etkinlikleri için iade işlemleri Biletix satış noktalarından yapılabiliyor.

SALON İKSV ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Uluslararası koronavirüs salgınına karşı Türkiye’de alınan önlemler dikkate alınarak, Salon İKSV’de 15 Nisan 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlikler, ileri bir tarihe ertelendi. Yapılan açıklamaya göre etkinliklerin gerçekleştirileceği yeni tarihler, önümüzdeki günlerde web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

ENKA SANAT ETKİNLİKLERİ TEDBİR ALDI

ENKA Sanat da nisan ayı sonuna kadar düzenlemeyi planladığı tüm etkinlikleri, koronavirüs salgınına yönelik önleyici tedbir amacıyla erteledi. Yeni etkinlik tarihleri en kısa sürede paylaşılacak. Biletlerini ENKA Vakfı’ndan alanlar 1 Nisan tarihinden itibaren iade işlemleri için kuruma başvurabilirler. Biletix üzerinden gerçekleştirilen alımlar için Biletix ile irtibata geçilebilir.

ZORLU PSM ETKİNLİKLERİ İLERİ TARİHE ALINDI

Zorlu PSM de ayrıca 13 Mart 2020 itibarıyla programlarında yer alan tüm etkinlikleri, 6 Nisan 2020 tarihine kadar erteledi.

Akbank Sanat’ın Mart ayındaki etkinlikleri ve 16. Akbank Kısa Film Festivali’nin halka açık tüm gösterimleri ertelendi.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği ve 10-21 Nisan’da yapılması planlanan 39. İstanbul Film Festivali de ileri bir tarihe alındı. Festivalin düzenleneceği tarihler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

BKM MUTFAK ETKİNLİKLERİ DE İPTAL

BKM Mutfak, koronovirüs tehdidi nedeniyle mart sonuna kadar olan süreçteki bütün etkinliklerini erteledi. BKM Mutfak, koronovirüs tehdidine karşı mart ayındaki etkinliklerini erteleyerek tedbir aldı. Marttaki tüm etkinlikler ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

Doğu Demirkol... Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi (14 Mart)

Cem İşçiler... İnegöl (20 Mart)

Okan Çabalar... TED Talks (21 - 22 Mart)

Doğu Demirkol... MOİ Sahne (27 Mart)

Mart planı içinde yen alan bu etkinlikler ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

Ayrıca mart ayı boyunca Açık Mikrofon etkinliği de gerçekleştirilmeyecek.