Koronavirüs Sars'tan daha mı yıkıcı

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

2 ay önce Çin'de patlak veren ve bugünlerde tüm dünyayı tehdit eder hale gelen koronavirüs salgını, otomotiv sektöründeki etkisini her geçen gün daha fazla hissettiriyor.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de fabrikaların ve bayilerin kapanmasına neden olan salgının, Şubat ayının ilk haftasında ülkedeki otomotiv satışlarının yüzde 92 azalmasına neden olduğu önceki gün ortaya çıkmıştı.

Fakat, yapılan araştırmalar koronavirüs salgını nedeniyle kapalı kalan tesislerin daha da dramatik sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

Salgının potansiyel etkisini ortaya çıkarmak amacı ile bir rapor hazırlayan finans kuruluşu Citi, koronavirüs salgınının sıfır noktası olan Wuhan şehrine ev sahipliği yapan ve ülkenin önemli üretim üslerinden biri olan Hubei bölgesinde kapanan fabrika sayısını bin 16 olarak duyurdu.

Üretimin durmasının bölgenin yıllık üretimini yüzde 4 oranında düşüreceği tahminine yer verilen raporda, sadece Hubei bölgesindeki kapanan fabrikalar arasında otomotiv sektörünün payı ise yüzde 35 olarak açıklanıyor.

Çin'in tüm dünyadaki elektrikli araç bataryalarının yüzde 70'ini ürettiği kaydedilirken, ülkede kapalı kalan üretim tesisleri nedeniyle elektrikli otomobil üreten firmaların batarya tedariki konusunda sıkıntı yaşayabilecekleri uyarısı da raporda dikkat çeken noktalar arasında yer alıyor.

2020 ve 2021 yıllarının otomotiv üreticilerinin elektrikli model atağına sahne olması bekleniyordu. Fakat son gelişmeler, fabrikalarında gücünü bataryalardan alan otomobiller üretmeye başlayan üreticilerin işlerini aksatacak gibi görünüyor.

TOPLAM ÜRETİMİNİN YÜZDE 35'İ ÇİN'DE

Çin'de fabrikaların kapanması yerel üreticiler kadar küresel üreticileri de derinden sarstı. Raporda yer verilen bilgilere göre, Hubei bölgesindeki kapanan tesislerin 44'ünün Amerikalı şirketlere, 40'ının ise Avrupalı şirketlere ait olduğu da belirtiliyor.

Ayrıca, birçok otomotiv üreticisinin toplam üretiminin beşte birini Çin'de gerçekleştirdiği de verilen bilgiler arasında.

Bu üreticiler arasında en yüksek orana ise Volkswagen sahip. Volkswagen'in global üretiminin yüzde 35'inin Çin'de gerçekleştiği aktarılırken, onu yüzde 30 ile Honda'nın, yüzde 27 ile General Motors'un, yüzde 22 ile Daimler'in ve yüzde 20 ile BMW'nin takip ettiği kaydedildi.

Citi'nin verilerine göre, Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın toplam üretiminin yüzde 15'i Çin'de gerçekleşirken, Hyundai toplam üretiminin yüzde 14'ünü, Toyota yüzde 13'ünü, Ford yüzde 7'sini, PSA yüzde 5'ini ve FCA da üretiminin yüzde 3'ünü Çin'de gerçekleştiriyor.

Öte yandan, raporda fabrikası kapalı kalan firmaların bazılarının yaşayacağı kayıplar da ayrıntılı olarak ele alınıyor.

Buna göre, Çin'de günlük 5 bin 600 üretim yapan Toyota'nın fabrikasının kapalı kalma süresi eğer bir ayı bulursa Japon markanın yaşayacağı kaybın 140 bin adet olacağı görülüyor.

Aynı durumun diğer Japon üretici Honda'ya 168 bin adet, Nissan'a 67 bin adet, Mazda'ya 23 bin adet ve Mitsubishi'ye 13 bin adetlik kayıp yaşatma ihtimali bulunuyor.

SARS'IN ORTAYA ÇIKTIĞI YIL PAZAR BÜYÜMÜŞTÜ

Raporda koronavirüs salgınının otomotiv sektörü üzerindeki etkisi 2003 yılında ortaya çıkan Sars virüsü ile de karşılaştırılıyor.

Sars'ın ortaya çıktığı Çin'in Guangdong bölgesindeki otomotiv pazarının 2003'ün ilk çeyreğinde yüzde 50 oranında daraldığı hatırlatılırken, o dönem pazarın Mart-Mayıs arasında yüzde 18 oranında büyüme gösterdiği ve bu sayede Sars'ın otomotiv sektörü üzerinde uzun vadeli bir etkisinin olmadığı vurgulanıyor.

Hatırlanacağı üzere, 1990'dan sonra ilk kez 2018 yılında daralan Çin otomotiv pazarı, geçen yıl ise yüzde 8.2 oranında azalarak 25.8 milyon adede gerilemişti. 2020 yılı için tahminler de pazarın yüzde 2 oranında daralacağı yönündeydi.

Çin otomotiv pazarının 2003 yılında Sars'a rağmen yüzde 35 büyüme yakaladığına atıfta bulunulan raporda, bu veriye dayanarak 2020'de Çin pazarındaki daralma oranının geçen yılki tahminlerin bir puan ötesine geçeceği ve yüzde 3 olacağı tahminine yer verildi.

Fakat, 2003'te yılda 4.4 milyon aracın satıldığı Çin'de bugün neredeyse 30 milyon adetlik bir pazar oluşmuş durumda. Dolayısı ile yaşanacak kayıp yüzdesel olarak az gibi görünse de, adet olarak 1 milyon adetlik bir kaybın yaşanacağı görülüyor.

Türkiye otomotiv pazarının 2019'da 500 bin adeti bile bulamadığı göz önüne alındığında, Çin'de yaşanacak kaybın boyutu daha net ortaya çıkıyor.

Tüm bu tahminlerin virüs salgınına bir çare bulunması ve Çin'de üretimin yeniden başlaması durumunda gerçekleşebileceğini bilmekte fayda var.