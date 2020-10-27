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Koronavirüse yakalanan Eser Yenenler'den haber var

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler'in koronavirüs testi geçtiğimiz günlerde pozitif çıktı. Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yenenler, yaptığı açıklamada "Küçük bir durum güncellemesi yapıyorum soran herkes için. Eser, daha iyi. O evde, biz hala ondan ayrıyız. 10 gün oldu sanırım ama biz iyiyiz. Hiçbir hastalık belirtisi, bir sorunumuz yok" dedi

Koronavirüse (corona virüsü) yakalanan Eser Yenenler'den haber var - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

36 yaşındaki oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan Yenenler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Kavuşmayı bekliyoruz" diyen Yenenler, konuyla ilgili şunları söyledi:

Küçük bir durum güncellemesi yapıyorum soran herkes için. Eser, daha iyi. Canım kocam... O evde, biz hala ondan ayrıyız. 10 gün oldu sanırım ama biz iyiyiz. Hiçbir hastalık belirtisi, bir sorunumuz yok. Sadece düzenimiz değişti ve ekstra yorulduğumuz, biraz zorlanıyoruz ve tabii ki babamızı özledik. Gün sayıyoruz, kavuşmayı bekliyoruz.

İstanbul'daki evinde olduğu belirtilen oyuncu, çıkan haberlerin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiriyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit'te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip, gerekenleri yapıyorum. Daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim.

Öte yandan 2019 yılında nikah masasına oturan ve aynı sene oğulları Kuzey'i kucaklarına alan çift, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

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