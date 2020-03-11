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Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından vatandaşlar koronavirüs (corona virüsü) önlemlerini artırdı. İstanbul'un insan yoğunluğunun fazla olduğu Taksim Meydanı'nda vatandaşların maske taktıkları görüldü.

Ankara'da açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasına rastlandığını belirtmesinin ardından vatandaşlarda kendi önlemlerini aldı. Toplu taşıma kullanan vatandaşlarda maske takarak virüsten korunmak için tedbir aldı.

"HERKES KENDİ TEDBİRİNİ ALMALI"

Virüs ortaya çıktığından beri önlemini aldığını belirten bir vatandaş, "Virüs ortaya çıktığından beri ben önlemimi almıştım. Maske takıp, dezenfektan kullanıyorum. Vize başvuru merkezinde çalışıyorum. Nasıl bulaşacağı belli olmayan bir hastalık. Elimizden geldiğinde tedbirimizi alıyoruz. Herkes kendi tedbirini almalı" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Türkiye'de ilk koronavirüskoronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da İBB ekipleri tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında İETT ve Özel Halk Otobüsleri'ne (ÖHO) sefer aralarında dezenfektasyon çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren başlandı. Gün boyu devam edecek olan çalışmalar kapsamında özel bir ekip kuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),09.00 - 17.00 saatleri arasında Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT, ÖHO otobüslerine seferler arasında dezenfektasyon çalışması başlattı. Hijyen çalışmasında İBB Sağlık Daire Başkanlığı'ndan onaylı ve hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün kullanıldı. Diğer taraftan gün boyu devam edecek olan çalışmalar için özel bir ekip kuruldu. Sabah erken saatlerinden itibaren otobüslerin içerisine giren maskeli ve kamuflajlı görevliler, otobüslerin içerisini detaylı olarak dezenfekte çalışması yaptı.

Kadın çalışanlarından birisi, "Dezenfekte ediyoruz. Bundan sonra sürekli yapacağız" dedi.

Yusuf Yıldırgan, “Sağlık açısından çok faydalı görüyorum. Devamlı yapılsın. Koronavirüsten dolayı devamlı yapılsın” ifadelerini kullandı.

İETT çalışanı Hasan Özcan, ”Bu konudan çok memnunuz. Virüs korkusu var. Araçlarda yolda indikten sonra temizleme çalışması başlıyorlar. Arabaların içerisinde hijyen olması gerekir. Bu konuda mücadeleler ediliyor” açıklamasını yaptı.

MASKE KORONAVİRÜSTEN KORUYOR MU?

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Selda Erensoy, yeni tip koronavirüs hastalığı sonrası maske kullanımıyla ilgili yanlış algılar bulunduğunu, bu konunun abartılmasının paniğe neden olabildiğini belirtti.

Prof. Dr. Erensoy, "(Koronavirüs) Hastaların solunum yollarında zararlara neden oluyor. İleri devreye kadar giderse solunum sıkıntısı ile seyrediyor, zatürre yapıyor. Şimdiye kadarki bulgularda hastaların yüzde 80'nin hafif geçirdiği, yüzde 15'inin ağır belirtiler hissettiği, yüzde 5'inin ise yoğun bakıma ihtiyaç duyduğu biliniyor.

Erensoy, "Maske kullanımı konusunda yanlış bilgiler var. Halkın panik halinde tıbbi amaçlı kullanılması gereken maskelerden alması, gerçekten ihtiyaç olan yerlerde kullanılmaması maskelerin tükenmesine neden oluyor.

Hasta kişinin maske takması önemli, sağlıklı kişilerin değil. Maskelerin gerektiği yerde kullanılması önemli. Tedbirimizi alacağız ama abartarak paniğe de sebep olmayacağız. Maskeyle dolaşmak da normal değil" diye konuştu.