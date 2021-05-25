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Özel eğitimli köpekler, koronanın yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir

Özel eğitimli köpekler, toplumlar yeniden açılırken Covid'in yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Covid pozitif kişiyi kokusundan tanımaya yönelik eğitilen köpeklerin havaalanlarında, tren istasyonlarında veya kitlesel etkinliklerde tarama yapmak için yararlı olabileceği belirtildi. Köpekler, Covid pozitif vakaların yüzde 88'ini doğru bir şekilde tespit etti

Koronayı koklayarak buldular! O köpekler, koronavirüsün yayılmasının önlemeye yardımcı olabilir - Haberler
Koronayı koklayarak buldular!
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HABERTURK.COM

Bilim insanlarına göre, özel eğitimli köpekler toplumların yeniden açılırken Covid'in yayılmasını önleme çabalarına katkıda bulunabileceğini söyledi.

Bir denemenin parçası olarak köpekler, virüsü olan kişiler tarafından üretilen ancak insan burnu tarafından tespit edilemeyen farklı bir kokuyu tanımak üzere eğitildi. Bu yöntemin, havaalanlarında veya kitlesel etkinliklerde tarama yapmak için yararlı olabileceği kaydedildi.

KÖPEKLER VAKALARIN YÜZDE 88'İNİ DOĞRU TESPİT ETTİ

BBC'de yer alan habere göre, araştırmacılar, köpeklerin buldukları bulguların laboratuvar testleriyle de doğrulanması gerekiyor.

Köpekler, koronavirüs vakalarının yüzde 88'ini doğru bir şekilde tespit etti. Öte yandan Covid-19'a yakalanmayanların yüzde 16'sını ise yanlış bir şekilde virüse sahip olarak işaretledi.

Köpeklerin koku alma yeteneği, insanlara göre 100 bin kat daha gelişmiştir. Bu nedenle de uzun zamandır uyuşturucu ve patlayıcıları koklamak için kullanılırlar. Son araştırmalar, özellikle de spaniel ve retriever gibi cinslerin kanser, Parkinson ve sıtma gibi benzersiz hastalık kokularını tespit edebildiğini gösterdi.

KÖPEKLER HASTALARIN EŞYALARI KOKLATILARAK EĞİTİLDİ

Son çalışmada altı köpek, Covid-19 hastalarının çorapları, yüz maskeleri ve tişörtleri kullanılarak hastaların salgıladığı kokuyu tanımak için eğitildi. Numuneye göre hastanın pozitif veya negatif olduğunu doğru bir şekilde bildiklerinde ödüllendirildiler.

Ayrıca köpeklerin Covid'i diğer solunum yolu enfeksiyonlarından ayırt edebildiğini görmek için soğuk algınlığı geçirmiş Covid negatif kişilerden de örnekler alındı.

Köpekler, hastalık farklı varyantlardan kaynaklansa da, kişinin hiçbir semptomu olmasa da veya sistemlerinde çok düşük virüs seviyeleri olduğunda da hastalığı koklayarak tespit ettiler.

Hayvanları eğiten yardım kuruluşu Medical Detection Dogs'un Bilim Sorumlusu Claire Guest, sonuçların "köpeklerin insan hastalığının kokusunu tespit etmek için en güvenilir biyoalgılayıcılardan biri olduğunun bir başka kanıtı" olduğunu belirtti.

Köpekler, Covid pozitif vakaların yüzde 88'ini tespit etti. Her 100 vaka içinde sadece 12 enfekte kişiyi tanıyamadılar. Ancak Covid negatif olan 100 kişiden, 16'sının enfekte olduğunu gösterdiler.

300 YOLCU UÇAĞINDA BİR KİŞİDE KORONA VARSA...

Dolayısıyla, 300 yolcu uçağındaki bir kişide koronavirüs varsa, köpekler muhtemelen o kişiyi doğru bir şekilde tanımlayabilir, ancak aynı zamanda yanlış bir şekilde başka bir 48 Covid negatif kişiyi de hasta olarak gösterebilir.

Bu, enfeksiyonların bir kısmının atlanacağı ve Covid negatif kişiye hasta olduğunu söylemek anlamına geliyor. Bu nedenle araştırma ekibi, köpeklerin olumlu vakaları tespit etmek için tek başına kullanılmasını önermiyor ancak köpeklerin geleneksel testlerin yanında ek bir tarama işlevi için kullanılabileceğini belirtti.

Gerçek potansiyel avantajın hız olduğunu belirten araştırmacılar, en hızlı testlerin bile bir sonucu göstermesinin 15 dakika sürerken, köpeklerin hastalığı saniyeler içinde bulabildiğine değindi ve iki köpeğin yarım saatte 300 kişiyi tarayabildiğini belirtti.

"TOPLU TARAMA İÇİN UYGUN BİR YÖNTEM"

Durham Üniversitesi ile birlikte araştırmayı yürüten Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Profesör James Logan, bu durumun koklama testini "toplu tarama için uygun bir yöntem" haline gelebileceğini dile getirdi.

Teoride, insanlar bir uçuş için sıraya girerken veya bir etkinliğe girmeden önce taranabilir ve köpekler tarafından işaretlenen kişinin PCR testi yaptırması gerekir. Bu da, otel karantinasına girmek zorunda olan kişilerin sayılarını azaltmaya yardımcı olur.

Köpekler, aşırı yayılmanın önlenebilmesi için yoğun tren istasyonları gibi şu anda taramanın çok fazla olmadığı alanlarda da potansiyel olarak kullanılabilir.

Araştırmacılar, araştırmanın erken bir aşamada olduğunu bu nedenle yayınlanmadan önce diğer bilim insanları tarafından gözden geçirilmesi ve çalışmanın bir sonraki aşamasında, çorap yerine enfekte kişiler kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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