Korsanlar neden göz bandı takardı? Gerçek sebebini kimse bilmiyor!
Tarihçiler, bir dönem korsanların göz bandı taktığı konusunda hemfikir olsa da bunun nedenleri hâlâ tartışılıyor. Genel görüş, bir gözünü kaybetmiş olmaları üzerine olsa da tarihçiler, bunun daha stratejik bir nedene de dayanabileceğine işaret ediyor.
"Korsan" dediğimiz zaman birçoğumuzun aklına tek gözü kapalı bir adam geliyor, öyle değil mi? Özellikle bu meşhur figür, Hollywood'un film yapmayı en sevdiği konulardan bir tanesi. Ancak korsanlar hakkında çok yaygın olmasına karşın yanlış bilinen pek çok şey var. Detaylara geçelim.
1700 ile 1725 yılları arasında Karayipler, onları koruyacak hiçbir otoritenin bulunmadığı, açık denizlerden geçen çok sayıda ticari geminin bulunduğu nispeten kanunsuz bir yerdi. Bu faktörler bu dönemin korsanlığın altın çağı olmasına yardımcı oldu.
Ancak günümüzde söylenenlerin aksine korsanlar tahta üzerinde yürümedi, her zaman hazine çalmadı veya her zaman suç işlemedi. Yine de bir şey kesinlikle doğruydu; korsanlar gerçekten göz bandı takıyordu! Bu ilginç tercihin arkasında oldukça akıllıca bir cevap bulunuyor.
İlk teori oldukça popüler ve korsanların, bir gözünü kaybettiği için göz bandı taktığını öne sürüyor. Tarihçiler bunu yanlış bulmuyor ancak bir dönem o kadar çok korsan bu şekilde denize açılıyordu ki en sonunda bunun tek sebep olamayacağı düşünüldü.
Tarihçiler şimdi daha ilginç bir hipotez üzerinde duruyor; bu fikre göre korsanlar, karanlık karşısında daha iyi görmek için göz bandı takıyordu. Yani ani bir saldırı karşısında geminin alt tarafına inmesi gerektiğinde, çoktan karanlığa alışmış göz, her şeyi net bir şekilde algılayabiliyordu.
Bu açıdan bakıldığında bu oldukça mantıklı bir karar çünkü gündüz, insan gözü standart düzeyde bir ışığa hemen alışabilir ancak gece ve geceyi andıran loş ışık seviyesine alışmak ortalama yarım saati alır. Ancak bu konuda çoktan eğitilmiş bir göz, bir korsanın hayatını kurtarabilir.
Kaynak: Ancient Origins