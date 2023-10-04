Korsanlar neden göz bandı takardı? Gerçek sebebini kimse bilmiyor!

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İlk teori oldukça popüler ve korsanların, bir gözünü kaybettiği için göz bandı taktığını öne sürüyor. Tarihçiler bunu yanlış bulmuyor ancak bir dönem o kadar çok korsan bu şekilde denize açılıyordu ki en sonunda bunun tek sebep olamayacağı düşünüldü.

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Tarihçiler şimdi daha ilginç bir hipotez üzerinde duruyor; bu fikre göre korsanlar, karanlık karşısında daha iyi görmek için göz bandı takıyordu. Yani ani bir saldırı karşısında geminin alt tarafına inmesi gerektiğinde, çoktan karanlığa alışmış göz, her şeyi net bir şekilde algılayabiliyordu.

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Bu açıdan bakıldığında bu oldukça mantıklı bir karar çünkü gündüz, insan gözü standart düzeyde bir ışığa hemen alışabilir ancak gece ve geceyi andıran loş ışık seviyesine alışmak ortalama yarım saati alır. Ancak bu konuda çoktan eğitilmiş bir göz, bir korsanın hayatını kurtarabilir. Kaynak: Ancient Origins

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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