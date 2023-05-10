Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Koruncuk Vakfı gönüllü koşucuları kız çocukları için adım attı

Koruncuk Vakfı gönüllü koşucuları, eğitime erişimi risk altındaki kız çocuklarına destek için Maraton İzmir’de koştu

Koruncuk Vakfı gönüllü koşucuları kız çocukları için adım attı
HABERTURK.COM

Koruncuk Vakfı gönüllü koşucuları Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 7 Mayıs Pazar Günü 4. kez düzenlenen Maraton İzmir’de adımlarını “eğitime erişimi risk altındaki kız çocuklarının sevgi ve güven ortamında hayata hazırlanarak hayallerindeki okula kavuşmaları” için attı.

Maraton İzmir’de 7 kurumsal takımdan oluşan koşucusunun yanı sıra ünlü sinema, dizi, tiyatro oyuncusu Çağlar Ertuğrul’un içinde bulunduğu bireysel koşucuların da dahil olduğu 250 Koruncuk Vakfı gönüllüsü, adımları ile eğitime erişimi risk altındaki kız çocuklarını destekledi.

Kız çocuklarının her anlamda güçlü bireyler olarak toplumda yer almaları için onların kesintisiz ve nitelikli eğitime erişimlerinin zorunlu olduğunun altını çizen Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray “Maraton İzmir’de koşarak hem kız çocuklarının eğitime erişimlerinin önemine farkındalık yaratan hem de kız çocuklarımızın eğitimi için bağış toplayan tüm Koruncuk gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyoruz.

Büyük küçük demeden her bir desteğin Vakfımız çalışmaları için oldukça önemli olduğunu hatırlatarak, bağış toplama kampanyasının devam edeceği 22 Mayıs tarihine kadar Koruncuk Vakfı için koşan gönüllülerimize bağış desteği bekliyoruz” dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hızlı kilo yaktıran besinler
YAŞAM Hızlı kilo yaktıran besinler
Hatay'da 70 yaşındaki kadın 17 yıldır sahipsiz kedilere bakıyor
YAŞAM Hatay'da 17 yıldır sahipsiz kedilere bakıyor
Evlerine taş fırlatıldığını düşünmüştü... Çatıyı deldi!
YAŞAM Evlerine taş fırlatıldığını düşünmüştü... Çatıyı ...
Bacakları ters doğan kuzu görenleri şaşırttı
YAŞAM Bacakları ters doğan kuzu görenleri şaşırttı
Girlevik'in 'gözeleri' doğaseverlerin uğrak yeri oldu
YAŞAM Girlevik'in 'gözeleri' doğaseverlerin uğrak yeri
Diyarbakır'da ev hanımı ressam evini adeta sanat galerisine dönüştürdü
YAŞAM Evini adeta sanat galerisine dönüştürdü
Uzmanlara göre güvenilmez insanların 10 özelliği! Karşınızdaki insanın güvenilmez olduğunu gösteren işaretler
YAŞAM Uzmanlar güvenilmez insanların 10 özelliğini açıkladı
Hindistan’ın 7 doğa harikası
YAŞAM Hindistan’ın 7 doğa harikası
Instagram'da muhteşem gözüken turistik yerlerin 'öteki' yüzü
YAŞAM Aslında hiç de göründüğü gibi değilmiş!
"Eber sarısı"nı koparmanın cezası 244 bin 315 lira
YAŞAM Koparmanın cezası: 244 bin 315 lira

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.