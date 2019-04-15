Koruncukköy, İzmir'de açılıyor

Koruncukköy Urla’nın açılışı bu projeye başından bu yana destek veren; Halit Ergenç, Selma Ergeç, Selim Bayraktar, Berrak Tüzünataç, Pelin Karahan gibi sanatçılarla 17 Nisan Çarşamba günü Urla’da gerçekleşecek.

Kuruluşunun 40. yılını kutlayan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı, İstanbul’daki Koruncukköy Bolluca’da bugüne kadar yüzlerce çocuğa sıcak bir yuva sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Vakıf şimdi de Türkiye’nin dört bir yanından gelecek, eğitim hakkı risk altında olan çocuklara hak ettikleri koşulları sağlamak için Koruncukköy Urla’nın kapılarını açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eğitim hakkı risk altında olan kız çocuklarına hizmet verecek olan Koruncukköy Urla’da, ihtiyaç sahibi olan ailelerin okumak isteyen çocuklarına barınma, okul ihtiyaçları, etüt, kişisel gelişimi güçlendirecek sosyal, kültürel ve sportif aktivite, rehberlik ve kariyer danışmanlığı desteği sağlanacak.