KOSGEB Başvuru Şartları Nelerdir? KOSGEB Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

KOSGEB Nedir?

KOSGEB, KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) gelişimini sağlamak, yeni girişimleri desteklemek ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bir kamu kurumudur. İşletmelere hibe, kredi garantisi, eğitim, danışmanlık ve çeşitli destek programları sunar.

KOSGEB Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

Yeni Kurulan İşletmeler İşletmesini yeni kuran girişimciler, KOSGEB’in “Girişimcilik Destek Programı” kapsamında çeşitli hibe ve eğitim desteklerinden yararlanabilir.

Mevcut Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) Faaliyet gösteren işletmeler, üretim, pazarlama, teknoloji, inovasyon gibi alanlarda KOSGEB desteklerine başvurabilir.

Bireysel Girişimciler Henüz işletme kurmamış ancak iş kurmayı planlayan kişiler, KOSGEB’in girişimcilik eğitimlerini tamamlayarak destek almaya hak kazanabilir.

Sanayi ve Hizmet Sektöründeki İşletmeler KOSGEB destekleri, imalat, ticaret ve hizmet sektöründeki KOBİ’lere yöneliktir. Tarım sektöründeki işletmeler ise genellikle farklı destek programlarından faydalanır.

KOSGEB Veri Tabanına Kayıtlı Olanlar Desteklerden yararlanmak için işletmenin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve güncel bilgilerini içermesi gerekir.

KOSGEB Başvuru Şartları Nelerdir? KOBİ Tanımına Uygunluk Başvuruda bulunan işletme, KOBİ kriterlerine uygun olmalıdır. Bu kriterler işletmenin çalışan sayısı ve yıllık cirosuna göre değişir. Mikro işletme: 10 kişiden az çalışan, 3 milyon TL cirosu altında, Küçük işletme: 50 kişiden az çalışan, 25 milyon TL cirosu altında, Orta ölçekli işletme: 250 kişiden az çalışan, 125 milyon TL cirosu altında. KOSGEB’e Kayıt ve Online Sistem Üzerinden Başvuru İşletmeler, KOSGEB’in resmi web sitesinde yer alan KOBİ Bilgi Sistemi’ne (KBS) kayıt yaptırmalı, güncel ve doğru bilgileri girmelidir. Başvurular da bu sistem üzerinden yapılır. Girişimcilik Eğitimi Girişimci olmak isteyen bireylerin, KOSGEB tarafından düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”ni tamamlamış olması gerekir. İş Planı ve Proje Hazırlama Destek programına göre iş planı veya proje sunulması istenebilir. Bu belgeler, KOSGEB tarafından değerlendirilen önemli başvuru belgeleridir. Vergi ve Sosyal Güvenlik Borcu Olmaması Başvuru yapan işletmenin ve başvuru sahibinin vergi veya sosyal güvenlik borcunun olmaması başvuru şartları arasında yer alır.