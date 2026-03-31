Kosova - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede oynanacak?
A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'nın konuğu oluyor. Fadıl Vokrri Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için geri sayım sürerken, Kosova-Türkiye maçının tarihi ve saati gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Ay-yıldızlılar, Kosova engelini geçip 2026 Dünya Kupası biletini almak için sahaya çıkıyor. Türkiye, Kosova'yı saf dışı bırakması durumunda 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD, Paraguay ve Avustralya bulunduğu D Grubu'nda mücadele edecek. Peki, "Kosova-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Kosova-Türkiye maçı canlı olarak yayınlanacağı kanal...
Kosova-Türkiye maçı için nefesler tutuldu. 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, finalde Kosova'nın rakibi oldu. Milli takım, rakibi ile 2'si deplasmanda 1'i sahasında olmak üzere oynadığı 3 maçı da kazandı. Zorlu mücadelede İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver düdük çalacak. Karşılaşmayı kazanan taraf ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını yaklayacak. Mücadele için bekleyişe geçen sporseverler, "Kosova-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte milli maç tarihi ve saati...
KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kosova-Türkiye maçı, 31 Mart 2026 Salı günü saat 21.45'te oynanacak.
KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kosova-Türkiye play-off turu final maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın Kosova maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)
Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)
Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus)
A MİLLİ TAKIM GRUP MAÇI TARİHLERİ
A Milli Takım Dünya Kupası'na katılması durumunda maç fikstürü belli oldu. Türkiye Kosova engelini geçmesi durumunda 2026 Dünya Kupası'na D grubundan katılacak.
İşte Türkiye'nin rakipler ve maç tarihleri:
13 Haziran 07:00 Türkiye-Avustralya
19 Haziran 07:00 Türkiye-Paraguay
25 Haziran 05:00 Türkiye-ABD
2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)