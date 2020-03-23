Yunanistan'a döndü

İstanbul’dan ayrılarak Selanik’e giden ve evinde karantinaya giren yıldız basketbolcu, doktorlar tarafından takip ediliyor. Öte yandan Sloukas, sosyal medya da arabasında çektiği bir fotoğrafı, “Evde karantina için sonunda özgürüm” ifadeleriyle paylaştı. Yunan basketbolcunun elinde eldiven olması dikkat çekti. Sloukas’ın karantina dönemini Fenerbahçe Kulübü yakından izliyor.