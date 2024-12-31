Koşu bandı mı eliptik bisiklet mi: Daha iyi bir antrenman ve kalori kaybı için hangisini seçmelisiniz?

4. FARKLI KAS GRUPLARINI HEDEF ALABİLİRSİNİZ

Eliptik bisikletlerde ileri veya geri hareket ederek farklı kas gruplarını hedef alabilirsiniz. Örneğin, geriye doğru hareket ettiğinizde baldır ve hamstring kaslarınıza odaklanabilirsiniz. Bu çeşitlilik, kaslarınızı dengeli bir şekilde geliştirmek için önemlidir.Eliptik bisikletlerde ileri veya geri hareket ederek farklı kas gruplarını hedef alabilirsiniz. Örneğin, geriye doğru hareket ettiğinizde baldır ve hamstring kaslarınıza odaklanabilirsiniz. Bu çeşitlilik, kaslarınızı dengeli bir şekilde geliştirmek için önemlidir.