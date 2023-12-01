Kötü bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız bu fotoğraflara bakmalısınız
Bazı günler çok kötü zamanlar geçirebiliriz; bu bütün iyimserliğimizi alır götürür ancak dünyada birilerinin de bizim gibi bir süreçten geçtiğini düşünmek, rahatlatıcı bir düşüncedir.
“Masamda otururken düştüm.”
"Noel tatilinden sonraki ilk gün, bu sabah iş yerinde beni karşılayan şey."
“Burası Airbnb'nin jakuzisi, orayı kiralamamın ana nedeni de buydu. Berbat kokuyordu ve belli ki uzun süredir temizlenmemişti.”
"Uçakta arkamdaki yolcu, kokan ayağını tüm uçuş boyunca kol dayanağıma koydu."
“Şu anda ön kapımın girişi”
“Umarım benden daha iyi bir gün geçiriyorsundur.”
"Aylardır ev sahibinden mutfağımdaki sarkan çatıyı araştırmasını istiyordum, bu akşam eve geldiğimde bunu buldum."
"Alışverişi yeni bitirdim ve birisi ön camıma yumurta attı."
“Oğlum uzaktan kumandanın yön tuşlarını ısırdı.”
“Sanırım kanalizasyonlarım dondu. Artık donmuş suyla doldu.”
"Bu işe giderken oldu."
"Bir teslimatçı dik garaj yolumuz üzerinde el frenini çekmeyi unuttu."
“İşte parmağımın acımasının nedeni bu. Bunun olabileceğini bile bilmiyordum."
“AirPod'lara güle güle.”
“Airbnb'mizde bir haftadır suyun sarı ve metalik tadı var. Sahibi bu konuda bir şey yapamayacaklarını söylüyor.”