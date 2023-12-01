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        Haberler Yaşam Kötü bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız bu fotoğraflara bakmalısınız

        Kötü bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız bu fotoğraflara bakmalısınız

        Bazı günler çok kötü zamanlar geçirebiliriz; bu bütün iyimserliğimizi alır götürür ancak dünyada birilerinin de bizim gibi bir süreçten geçtiğini düşünmek, rahatlatıcı bir düşüncedir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 14:20 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:20
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        “Masamda otururken düştüm.”

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        "Noel tatilinden sonraki ilk gün, bu sabah iş yerinde beni karşılayan şey."

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        “Burası Airbnb'nin jakuzisi, orayı kiralamamın ana nedeni de buydu. Berbat kokuyordu ve belli ki uzun süredir temizlenmemişti.”

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        "Uçakta arkamdaki yolcu, kokan ayağını tüm uçuş boyunca kol dayanağıma koydu."

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        “Şu anda ön kapımın girişi”

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        “Umarım benden daha iyi bir gün geçiriyorsundur.”

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        "Aylardır ev sahibinden mutfağımdaki sarkan çatıyı araştırmasını istiyordum, bu akşam eve geldiğimde bunu buldum."

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        "Alışverişi yeni bitirdim ve birisi ön camıma yumurta attı."

        9

        “Oğlum uzaktan kumandanın yön tuşlarını ısırdı.”

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        “Sanırım kanalizasyonlarım dondu. Artık donmuş suyla doldu.”

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        "Bu işe giderken oldu."

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        "Bir teslimatçı dik garaj yolumuz üzerinde el frenini çekmeyi unuttu."

        13

        “İşte parmağımın acımasının nedeni bu. Bunun olabileceğini bile bilmiyordum."

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        “AirPod'lara güle güle.”

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        “Airbnb'mizde bir haftadır suyun sarı ve metalik tadı var. Sahibi bu konuda bir şey yapamayacaklarını söylüyor.”

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        "Dondurulmuş pizza yapmak istedim ama fırının ön kısmı patlamaya karar verdi."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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