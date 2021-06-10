Kovid-19 aşılarını satarken yakalandı! 0:00 / 0:00

DHA

İlçede önceki gün saat 21.45'te polis ekipleri durumundan şüphelendikleri K.D.'yi (39) durdurdu. K.D.'nin elindeki poşetin içerisinde hastanelerde aşı olarak koronavirüs tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde "Pfizer-Biontech COVİD-19 Vaccine" ibaresi bulunan 6 adet aşı ele geçirildi.

DHA'da yer alan habere göre, K.D. gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, K.D.'nin aşıları M.Ş. isimli kişiye satmak için bulundurduğu belirlenirken, irtibat kurulan M.Ş. (33) aynı gün buluşma adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

M.Ş.'nin yapılan üst aramasında 10 bin lira ele geçirilirken, M.Ş.'nin bu para ile K.D.'den 3 adet aşı almak istediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan dün adliyeye sevk edildi.

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