Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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Olay, Pazartesi günü ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki 850 nüfuslu Koçak köyünde yaşandı. Yaz aylarında içme suyunun yetersiz kalması nedeni ile Ağustos açı içinde 21 kilometre uzaklıktaki Boğalı Yaylasından borularla takviye su getirildi.
DHA'nın haberine göre, yayladan depoya gelen suyun taşındığı borular bilinmeyen bir sebeple, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Ardından suya mazot ve kullanılmış motor yağı olduğu değerlendirilen madde karıştırıldı. Su 300 tonluk depodan evlere ulaşınca, köylüler durumu fark edip muhtara bildirdi.
Muhtar ve vatandaşlar su deposunda yoğun bir mazot kokusuyla karşılaşınca vanaları kapatarak durumu Jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri depoda ve yayladaki kaynaktan gelen su borularında inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Boğalı Yaylasına yakın bir noktada kırılmış boru ve tenekeler bulundu. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise laboratuvarda incelenmek üzere su numuneleri aldı. Jandarma ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından köylüler, evlere yeniden su verilebilmesi için depo içerisinde temizlik çalışması başlattı. Temizlik çalışmalarının ardından köye yeniden su verilmeye başlanacağı belirtildi.
'DELİLLERLE SONUCA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR'
Köy Muhtarı Nedim Hıdıroğlu 2 gün önce özellikle Yukarı Mahalleden gelen şikâyetler üzerine su deposuna geldik. Baktık ki depodaki suyun üzerinde mazot ve yakıt yağı birikmiş. Su numunelerini aldık. İl Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğüne haber verdik. Numuneleri götürdük. Sonra Kaymakam beye haber verdik. Karakol komutanımıza ulaştık. Şu anda çevre köylerde araştırma yapılıyor. Biz şu veya bu köy diye bir suç isnat edemeyiz. Deliller toplandı. Delillerle sonuca ulaşılmaya çalışılıyor. Ancak ulaşıldıktan sonra kesin bir neticeye varmış olacağız dedi.
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