Koyunhisar Savaşı önemi ve özeti 0:00 / 0:00

Sonunda kazananın Osmanlı Devleti olduğu Koyunhisar Savaşı önemi ve özeti, Koyunhisar Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları ile ilgili tüm bilgileri, derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

Koyunhisar Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

1302 yılında gerçekleşen Koyunhisar Savaşı, Osman Gazi liderliğindeki Osmanlı Devleti ile Bizans Devleti arasında gerçekleşmiştir. 9 gün süren bir dizi muharebelerin neticesinde bu savaşın kazananı Osmanlı Devleti olmuştur.

Koyunhisar Savaşı Özeti

Osman Gazi günden güne bölgede gücünü arttırıyor ve Bizans Devleti’nin elinde tuttuğu İznik ile Sakarya Havzası için bir tehdit oluşturuyordu. Bunun üzerine Bursa, Kestel ve Orhaneli tekfurları birleşerek yükselen bu Osmanlı tehlikesine karşı askeri bir kuvvet oluşturdular. Tekfur kuvvetlerine, İstanbul’dan gelen 2000 kişilik paralı askerlerden oluşan merkezi ordunun da eklenmesiyle, birlikler Osmanlı Devleti’ne karşı harekete geçti. İki ordu İznik’in güneybatısında bulunan Koyunhisar (Bafeon) isimli mevkide karşı karşıya geldiler. Osman Bey, tekfur askerleri ve merkezi ordudan oluşan birleşik Bizans birliklerini ağır bir yenilgiye uğrattı. 9 gün boyunca yaşanan şiddetli çatışmaların neticesinde kayıplar veren Bizans birliklerinin İznik’e geri çekilmeleriyle, Osmanlı Devleti Koyunhisar Savaşı’nda önemli bir zafer elde etti.

Koyunhisar Savaşı Nedenleri

Osman Bey’in İznik’i yeniden Türk topraklarına katmak istemesi

Bizans Devleti’nin, doğusunda gittikçe güçlenen Osmanlı varlığını tehdit olarak alması ve buna son vermek istemesi.

Koyunhisar Savaşı Sonuçları

Kite Kalesi Osmanlı Devleti tarafından fethedildi.

Bursa’nın üç tarafı da Osmanlı Devleti tarafından çevrildi.

İznik ve İzmit’in fethinin önündeki önemli bir engel ortadan kalktı.

Koyunhisar Savaşı’ndan kısa bir süre sonra Mekece, Lefke, Akhisar, Geyve ve Leblebici gibi Bizans için stratejik önemi olan kaleler Osmanlı Devleti tarafından fethedildi.

Koyunhisar Savaşı Önemi

1302 tarihinde gerçekleşen Koyunhisar Savaşı önemi, Osmanlı Devleti için bir dönüm noktası olmasından ileri gelmektedir. Bu savaşta kazanılan zafer ile birlikte, Osmanlı Devleti’nin beylikten devlete geçiş süreci başlamıştır. Koyunhisar Savaşı sonuçları itibariyle Osmanlı tarihi için bir ‘’Kuruluş Savaşı’’ olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca bu savaşın neticesinde, bir uç beyliği olan Osmanlı Devleti’nin gerçekleştireceği gaza ve fetihlerin önündeki engellerden birisi kalkmış ve bu sayede ilerleyen yıllarda İznik ve Bursa başta olmak üzere birçok Bizans kenti Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.